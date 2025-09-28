Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
3. Liga
3. Liga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
3. Liga>

1860: Trainer-Knall bei Traditionsklub!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Knall bei Traditionsklub!

1860 München stellt Trainer Patrick Glöckner frei - und auch Geschäftsführer Dr. Christian Werner muss gehen.
Der TSV 1860 München ist zum Start des Oktoberfests im harten Drittliga-Alltag angekommen: Nach der Niederlage am Mittwoch in Rostock gehen die Löwen gegen die TSG Hoffenheim II komplett baden.
Reinhard Franke, Johannes Behm
1860 München stellt Trainer Patrick Glöckner frei - und auch Geschäftsführer Dr. Christian Werner muss gehen.

Trainer-Knall in München! 1860 München hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Dr. Christian Werner getrennt. Das verkündeten die Löwen am Sonntagvormittag. SPORT1 hatte bereits über die sich anbahnende Entscheidung berichtet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Samstag hatte es für die ambitionierten Sechziger eine schmerzhafte Niederlage gegen Erzgebirge Aue (0:2) gesetzt. In der Tabelle der 3. Liga steht der Traditionsverein mit elf Punkten aus acht Spielen nur auf Rang zehn.

Interimstechnisch übernimmt Manfred Paula als Sportdirektor und Geschäftsführer. Der 60-Jährige war bisher als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig.

„Die Bekanntgabe der Entscheidung darüber, welcher Trainer die Profimannschaft an der Seitenlinie gegen Köln begleiten wird, erfolgt durch Manfred Paula“, teilten die Giesinger außerdem mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das sind die Trainer-Kandidaten bei 1860

Im Hintergrund läuft bereits die Nachfolgersuche. Hoch gehandelt wird nach SPORT1-Informationen Sascha Hildmann, über den man bei den Löwen schon einmal nachgedacht hat.

Auch Markus Kauczinski, der Ende April 2024 bei Wehen Wiesbaden aufhören musste, sowie Thomas Wörle, der den SSV Ulm in die 2. Liga führte und im Frühjahr entlassen wurde, stehen auf der Liste möglicher Kandidaten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite