1860: Trainer-Knall bei Traditionsklub!

Reinhard Franke , Johannes Behm 28.09.2025 • 11:22 Uhr 1860 München stellt Trainer Patrick Glöckner frei - und auch Geschäftsführer Dr. Christian Werner muss gehen.

Trainer-Knall in München! 1860 München hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Dr. Christian Werner getrennt. Das verkündeten die Löwen am Sonntagvormittag. SPORT1 hatte bereits über die sich anbahnende Entscheidung berichtet.

Am Samstag hatte es für die ambitionierten Sechziger eine schmerzhafte Niederlage gegen Erzgebirge Aue (0:2) gesetzt. In der Tabelle der 3. Liga steht der Traditionsverein mit elf Punkten aus acht Spielen nur auf Rang zehn.

Interimstechnisch übernimmt Manfred Paula als Sportdirektor und Geschäftsführer. Der 60-Jährige war bisher als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig.

„Die Bekanntgabe der Entscheidung darüber, welcher Trainer die Profimannschaft an der Seitenlinie gegen Köln begleiten wird, erfolgt durch Manfred Paula“, teilten die Giesinger außerdem mit.

Das sind die Trainer-Kandidaten bei 1860

Im Hintergrund läuft bereits die Nachfolgersuche. Hoch gehandelt wird nach SPORT1-Informationen Sascha Hildmann, über den man bei den Löwen schon einmal nachgedacht hat.