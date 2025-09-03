3. Liga: Kind bei Pyro-Show schwer verletzt

Johannes Vehren 18.09.2025 • 11:09 Uhr Bei einer genehmigten Pyro-Show zur Verabschiedung der alten Flutlichtmasten des Ostseestadions von Hansa Rostock wird ein neunjähriger Junge schwer verletzt.

Pyro-Unfall bei Hansa Rostock! Nach dem siegreichen Heimspiel gegen den TSV 1860 München haben die Hansa-Fans durch eine genehmigte Choreografie, bei der Pyrotechnik involviert war, die alten Flutlichtmasten des Ostseestadions verabschiedet.

Nach Erkenntnissen der Polizei ist dabei ein brennendes Stück der Pyrotechnik auf dem Stadiondach gelandet und hat das Material zum Schmelzen gebracht. Im Anschluss landete es im Gästebereich, wo sich ein Neunjähriger befand und schwer verletzt wurde.

Neunjähriger in Klinik gebracht

Die Rostocker Polizei teilte mit: „Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde mindestens eine Person auf der Tribüne verletzt. Ein neunjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden.“