Freund von Bayern-Star Gwinn wechselt ausgerechnet zu TSV 1860

SPORT1 11.09.2025 • 11:18 Uhr Giulia Gwinn ist der vielleicht größte Star der Bayern-Frauen. Ihr Partner wechselt nun ausgerechnet zum Rivalen ihres Vereins.

Der Freund der deutschen Nationalspielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern wechselt zum TSV 1860 München - und damit zum Lokalrivalen der „Roten“.

Constantin Frommann heuert bei den Löwen als Torwarttrainer an, auch Vitus Eicher stößt zum Team des Drittligisten. „Wir haben uns längere Zeit um beide Jungs bemüht“, erklärte René Vollath, Profi-Torwarttrainer des TSV, in einer Mitteilung.

Für Gwinns Freund ist es die erste Station als Trainer bei den Männern. Sein Schwerpunkt soll auf der Förderung von Nachwuchsspielern liegen. Beim DFB betreut er bereits Talente der weiblichen U16.

Gwinn-Freund spielte für Meppen und Freiburg

Der 27-jährige Frommann hatte seine Karriere als Spieler 2023 beendet, davor war er unter anderem für den SV Meppen und die zweite Mannschaft des SC Freiburg aufgelaufen.

