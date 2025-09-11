Freund von Bayern-Star Gwinn wechselt ausgerechnet zu TSV 1860

Der Freund der deutschen Nationalspielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern wechselt zum TSV 1860 München - und damit zum Lokalrivalen der „Roten“.
Brisanter Wechsel von Gwinns Freund
Constantin Frommann heuert bei den Löwen als Torwarttrainer an, auch Vitus Eicher stößt zum Team des Drittligisten. „Wir haben uns längere Zeit um beide Jungs bemüht“, erklärte René Vollath, Profi-Torwarttrainer des TSV, in einer Mitteilung.
Für Gwinns Freund ist es die erste Station als Trainer bei den Männern. Sein Schwerpunkt soll auf der Förderung von Nachwuchsspielern liegen. Beim DFB betreut er bereits Talente der weiblichen U16.
Gwinn-Freund spielte für Meppen und Freiburg
Der 27-jährige Frommann hatte seine Karriere als Spieler 2023 beendet, davor war er unter anderem für den SV Meppen und die zweite Mannschaft des SC Freiburg aufgelaufen.
Übrigens: Gwinn hatte in ihrem Buch „Write your own Story – Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze“, das vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, klargestellt, dass die Klubzugehörigkeit ihres Freundes auf die Beziehung keinen Einfluss habe.