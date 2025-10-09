1860 enthüllt neuen Trainer

Johannes Behm , Reinhard Franke 09.10.2025 • 21:26 Uhr Die Löwen haben einen neuen Coach: Markus Kauczinski tritt die Nachfolge des entlassenen Patrick Glöckner an.

1860 München hat einen neuen Trainer. Wie der Traditionsklub am Donnerstagabend verkündete, wird Markus Kauczinski bei den Löwen die Nachfolge von Patrick Glöckner antreten. Letzterer war beim Drittligisten zuletzt von seinen Aufgaben entbunden worden.

„Ich freue mich sehr, dass wir nach intensiver Abstimmung mit beiden Gesellschaftern einen neuen Cheftrainer präsentieren können, der von allen Beteiligten als die beste Personalie für den TSV 1860 München anerkannt wird“, wird Manfred Paula, der als Interims-Geschäftsführer fungiert, in der offiziellen Mitteilung zitiert.

Kauczinski, der zuletzt bei Wehen Wiesbaden an der Seitenlinie stand, zeigte sich voller Tatendrang. „Wenn wir am Montag gemeinsam ins Training starten, gilt es, die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten und sie voller Selbstvertrauen und gut vorbereitet ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg zu schicken.“