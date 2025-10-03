3. Liga: Wiesbaden trennt sich von Trainer Döring

SID 25.10.2025 • 17:34 Uhr Einen Tag nach der Niederlage gegen Aachen muss der 45-Jährige gehen.

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat sich nach den beiden jüngsten Niederlagen mit sofortiger Wirkung von Trainer Nils Döring (45) getrennt. Die Entscheidung, die laut Vereinsangaben in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem Präsidium getroffen wurde, gab der Klub am Tag nach der Heimpleite gegen Alemannia Aachen (1:2) am Freitagabend bekannt. Interimsweise übernehmen die bisherigen Co-Trainer Frank Steinmetz und Giuliano Modica die Mannschaft.

Der gebürtige Wiesbadener Döring, der seit 2011 in verschiedenen Funktionen für die Hessen gearbeitet hatte, habe das Team im April des vergangenen Jahres "in einer sehr anspruchsvollen Situation übernommen" und nach dem Abstieg aus der 2. Liga "stabilisiert", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver: Man sei letztlich "zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um eine Trendwende herbeizuführen".