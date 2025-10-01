Nach Doppelrauswurf: 1860 erkämpft Remis nach Fehlstart

SPORT1 01.10.2025 • 21:05 Uhr Nach der Trennung von Trainer und Sportchef stoppen die Löwen zumindest die Pleitenserie. Gegen Viktoria Köln leistet sich 1860 aber einen Fehlstart.

Erstes Gegentor nach vier Minuten, vier Minuten später das nächste und dann muss auch noch Ex-Nationalspieler Kevin Volland verletzt vom Platz - doch der TSV 1860 München gab nicht auf und hat nach dem Doppelrauswurf von Trainer und Sportchef die vierte Niederlage in Folge in der 3. Liga abgewendet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Löwen erkämpften sich trotz eines kapitalen Fehlstarts noch ein 2:2 (1:2) gegen Viktoria Köln und bremsten den rasanten Abwärtstrend.

3. Liga: 1860 legt Fehlstart hin

Der vermeintliche Neuanfang bei 1860 drei Tage nach dem Rundumschlag mit der Trennung von Trainer Patrick Glöckner und Sport-Geschäftsführer Christian Werner war zunächst ernüchternd.

Nach nur acht Minuten lagen die Löwen mit Interimscoach Alper Kayabunar bereits 0:2 zurück. Zunächst hatte Lex-Tyger Lobinger (4.) einen Handelfmeter für die Viktoria verwandelt, dann hatte David Otto den Ball über Torhüter René Vollath ins Netz geschlenzt (8.).

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach der Gelb-Roten Karte für Lars Dietz (36.) verkürzten die Münchner in Überzahl durch Max Christiansen (41.). Patrick Hobsch gelang per Kopf der verdiente Ausgleich (52.).

Rot-Weiss Essen betreibt Wiedergutmachung

Rot-Weiss Essen betrieb vier Tage nach dem 1:6-Debakel bei Waldhof Mannheim Wiedergutmachung und besiegte die TSG Hoffenheim II souverän mit 3:1 (2:0).

Der VfL Osnabrück bezwang Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0) und schob sich nach dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage auf den vierten Platz vor - einen Punkt vor dem Fünften Essen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Absteiger SSV Ulm kletterte dank eines 5:1 (2:1) gegen den Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt auf Rang zehn.

Der FC Ingolstadt steht nach einem 2:2 (0:1) beim SC Verl auf dem ersten Abstiegsplatz.

-----