1860-Profi verliert Zahn

SPORT1 13.12.2025 • 21:07 Uhr 1860 München gewinnt das Oberbayern-Duell beim FC Ingolstadt, muss den Sieg aber teuer bezahlen. Kevin Volland verletzt sich am Knie, ein anderer Offensivakteur muss ins Krankenhaus.

Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga nach dem vierten Sieg in Folge in den erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter zurückgekehrt, musste beim 2:1-Erfolg beim FC Ingolstadt aber gehörig leiden.

Vor allem Sigurd Haugen dürfte das Oberbayern-Duell noch lange in Erinnerung behalten. Zunächst gelang dem Stürmer in der 42. Minute der Ausgleich, ehe der Norweger nach einem heftigen Zusammenprall mit Ingolstadts Torwart Kai Eisele (78.) minutenlang behandelt und dann ausgewechselt werden musste.

„Er hat einen Zahn verloren oder vielleicht auch einen halben“

Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch Haugen, der sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, wirkte nach dem Crash benommen und blutete aus dem Mund.

Zumindest konnte er den Platz aus eigener Kraft verlassen. „Er hat einen Zahn verloren oder vielleicht auch einen halben“, sagte sein Trainer Markus Kauczinski.

1860 München: Haugen und Volland verletzt

Zudem machte Kevin Volland in einer Szene eine doppelt schmerzhafte Erfahrung. Der Routinier wurde in der 68. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, nachdem er Gegenspieler Jonas Scholz mit dem Fuß am Kopf getroffen hatte.

Dabei verletzte sich der Offensivakteur selbst am Knie und humpelte nach zweiminütiger Behandlung mit einem Verband verärgert vom Platz, wobei er anzeigte, dass Scholz mit dem Kopf sehr weit unten gewesen sei.