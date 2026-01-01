Neuer Job für früheren Profi des FC Bayern

SID 01.01.2026 • 22:06 Uhr Der frühere Bayern-Profi Michael Tarnat soll einem Drittligisten aus der sportlichen Krise helfen.

Der frühere Nationalspieler und Champions-League-Sieger Michael Tarnat ist neuer Sport-Geschäftsführer beim Drittligisten Erzgebirge Aue.

Wie der abstiegsbedrohte Klub am Neujahrstag mitteilte, wird der 56-Jährige am kommenden Montag zum Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin in Aue erwartet. Die Stelle des Geschäftsführers Sport war nach dem Ausscheiden von Matthias Heidrich in den vergangenen drei Wochen unbesetzt gewesen.

Ex-Bayern-Profi Tarnat freut sich auf neue Aufgabe

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe“, sagte Tarnat.

Sportvorstand Jens Haustein freute sich, einen „einen gleichermaßen erfahrenen wie ambitionierten Fachmann“ für Aue „begeistert zu haben“.

Tarnat gewann mit dem FC Bayern die Champions League

Tarnat fungierte nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Profi sowohl bei Bayern München als auch bei Hannover 96 als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.