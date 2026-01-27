Riemann profitiert von Torwart-Domino

SID 27.01.2026 • 19:04 Uhr Die Verletzung von Mark Flekken setzt einen Dominoeffekt in Gang, der bis in die dritte Liga reicht.

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat den zuletzt vereinslosen Torwart Manuel Riemann verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der langjährige Keeper des VfL Bochum für die Rückrunde.

Aachen reagierte damit auf den Abgang von Jan Olschowsky, dessen Leihe von Borussia Mönchengladbach zur Alemannia vorzeitig durch den Bundesligisten beendet worden war.

Die Fohlen wiederum reagierten auf den Wechsel von Jonas Omlin, der nach der Verletzung von Mark Flekken an Bayer Leverkusen verliehen wurde.

Riemann seit Aus in Bochum ohne Klub

„Mit Manuel Riemann gewinnen wir einen sehr erfahrenen Torhüter für unser Torwartteam“, sagte Aachens Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi: „Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Persönlichkeit verstärken wird.“