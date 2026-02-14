3. Liga: 1:6! Duisburg geht völlig unter

SID 14.02.2026 • 16:13 Uhr Für den MSV Duisburg setzt es in Wiesbaden eine herbe Klatsche. Im Kampf um die Tabellenführung kassieren die Zebras eine empfindliche Niederlage.

Im engen Aufstiegsrennen der 3. Liga hat der MSV Duisburg die Rückkehr an die Tabellenspitze krachend verpasst.

Der Aufsteiger unterlag bei der SV Wehen Wiesbaden nach desolater Leistung mit 1:6 (0:3) und rutschte dadurch auf Rang drei (43 Punkte) ab. Vierfach-Torschütze Fatih Kaya (3./45.+2/47./63.), Moritz Flotho (26.) und Lukas Schleimer (67.) bestraften völlig indisponierte Duisburger, für die einzig Florian Krüger (46.) traf.

3. Liga: Verl springt an die Spitze

Neuer Tabellenführer ist derweil der SC Verl (44), der dank eines 3:1 (2:1) gegen die TSG Hoffenheim II nun vor Energie Cottbus (44) und dem MSV liegt.

Berkan Taz (5.), Jonas Arweiler (45.+1) und Martin Ens (61.) befeuerten mit ihren Toren die Zweitligaträume der Ostwestfalen, während Deniz Zeitler (31.) das zwischenzeitliche 1:1 besorgte. Cottbus reicht indes ein Punkt am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Waldhof Mannheim, um wieder an Verl vorbeizuziehen.

Zudem trennten sich Hansa Rostock und der VfL Osnabrück im Duell zweier weiterer Aufstiegsaspiranten mit 2:2 (1:1). Das Team von Trainer Daniel Brinkmann (40 Punkte) verpasste es damit, an Osnabrück (43) vorbeizuziehen.