3. Liga: Duisburg siegt im Spitzenspiel

Lex-Tyger Lobinger trifft zweimal und schießt den MSV auf den zweiten Tabellenplatz.
Der MSV Duisburg hat das Spitzenspiel der 3. Liga für sich entschieden und den zweiten Tabellenplatz erobert.

Die Rheinländer gewannen gegen den SC Verl 4:2 (3:1) und verkürzten den Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus auf nur noch einen Zähler. Verl rutschte hingegen auf den vierten Platz ab.

3. Liga: Duisburg siegt nach Patzer gegen Ulm

Torjäger Lex-Tyger Lobinger (2., 45.+3), Dennis Borkowski (35.) und Patrick Sussek (47.) erzielten die Treffer für den MSV, der zuletzt überraschend beim Abstiegskandidaten SSV Ulm gepatzt hatte.

Für Verl waren Oualid Mhamdi (4.) und Julian Stark (74.) erfolgreich. Bitter aus MSV-Sicht: Torschütze Borkowski erlitt ohne gegnerische Einwirkung eine Verletzung und konnte nicht weitermachen (44.).

Zwischen Duisburg und Verl belegt der VfL Osnabrück den dritten Platz. In der 3. Liga geht es sehr eng zu. Der SV Wehen Wiesbaden auf dem siebten Tabellenplatz hat gerade einmal sechs Punkte Rückstand auf Cottbus.

