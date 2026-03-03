3. Liga: Osnabrück setzt Erfolgsserie fort

SID 03.03.2026 • 21:02 Uhr Der VfL Osnabrück bleibt Tabellenführer, Verfolger Energie Cottbus hält den Druck aufrecht.

Der VfL Osnabrück hat seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga ausgebaut und die Tabellenführung behauptet. Die Niedersachsen besiegten Viktoria Köln am 27. Spieltag mit 2:0 (2:0) und sind inzwischen seit acht Spielen ungeschlagen.

Der Spitzenreiter ist weiter punktgleich mit dem ärgsten Verfolger Energie Cottbus. Die Lausitzer drehten beim 2:1 (0:0) beim VfB Stuttgart II nach Rückstand das Spiel.

Rückschlag für Verl

Der Tabellenvierte SC Verl musste einen Rückschlag einstecken. Gegen Jahn Regensburg gab es eine 1:2 (0:2)-Heimpleite. Im Abstiegskampf unterlag der SSV Ulm 1:3 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim II.