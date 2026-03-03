3. Liga: Osnabrück setzt Erfolgsserie fort

Der VfL Osnabrück hat seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga ausgebaut und die Tabellenführung behauptet. Die Niedersachsen besiegten Viktoria Köln am 27. Spieltag mit 2:0 (2:0) und sind inzwischen seit acht Spielen ungeschlagen.
Osnabrück setzt Erfolgsserie fort
Der VfL Osnabrück bleibt Tabellenführer, Verfolger Energie Cottbus hält den Druck aufrecht.
Der Spitzenreiter ist weiter punktgleich mit dem ärgsten Verfolger Energie Cottbus. Die Lausitzer drehten beim 2:1 (0:0) beim VfB Stuttgart II nach Rückstand das Spiel.
Rückschlag für Verl
Der Tabellenvierte SC Verl musste einen Rückschlag einstecken. Gegen Jahn Regensburg gab es eine 1:2 (0:2)-Heimpleite. Im Abstiegskampf unterlag der SSV Ulm 1:3 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim II.
Robin Meißner (5.) und David Kopacz (42.) erzielten die Tore für Osnabrück. Tolcay Cigerci (60., Handelfmeter) und Axel Borgmann (64.) trafen für Cottbus.