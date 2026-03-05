Nach Böller-Skandal: 50-jähriger Mann festgenommen

SID 05.03.2026 • 14:32 Uhr Nach dem mutmaßlichen Böllerwurf in Essen wird der Täter nach Sichtung der Videobilder außerhalb des Stadions aufgegriffen.

Nach dem mutmaßlichen Böllerwurf gegen Torwart Felix Wienand vom Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen hat die Essener Polizei den Täter identifiziert und vorübergehend festgenommen.

Wie ein Polizeisprecher dem SWR bestätigte, sei der 50 Jahre alte Mann aus Ludwigshafen unmittelbar nach der Tat durch Videobilder erkannt und außerhalb des Stadions aufgegriffen worden. Gegen den Mann werde wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Im Heimspiel der Essener gegen Waldhof Mannheim (1:0) am Mittwochabend war Wienand nach einer Explosion zu Boden gegangen. Schiedsrichter Lennart Kernchen unterbrach die Partie in der 53. Minute und schickte die beiden Mannschaften in die Kabinen. Wie RWE mitteilte, habe Wienand ein Knalltrauma und eine akute Belastungsreaktion erlitten.

Mannheim äußert Zweifel an der Darstellung

Der SV Waldhof versprach in einer Stellungnahme am Donnerstag zwar eine Aufarbeitung des Falles, äußerte aber Zweifel an der Darstellung.