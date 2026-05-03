3. Liga: Rekord in letzter Minute geknackt!

Lars Hinzberg 16.05.2026 • 22:02 Uhr Lars Gindorf krönt sich zum Torschützenkönig der 3. Liga. Mit seinem späten Treffer stellt er einen ganz besonderen Rekord auf.

Mit einem Schützenfest hat sich Alemannia Aachen vor heimischer Kulisse in die Sommerpause verabschiedet. Während das Duell gegen den TSV Havelse aus tabellarischer Sicht keine Bedeutung mehr hatte, sicherte sich Aachen-Stürmer Lars Gindorf mit 28 Treffern die Torjägerkanone. Nie traf ein Spieler in einer Saison häufiger.

Der TSV Havelse war schon vor der Partie sicher abgestiegen, Aachen war ein Platz im Tabellenmittelfeld nicht zu nehmen. Für Lars Gindorf aber ging es noch um etwas. Mit drei Treffern schnappte er sich im letzten Saisonspiel den angestrebten Rekord.

3. Liga: Auch der Scorer-Rekord wird geknackt

Während Aachens Offensive versuchte, ihrem Knipser die Tore aufzulegen, war Havelses Defensive gegen die Sturmläufe merklich überfordert. So schob Gindorf nach sieben Minuten bereits zur 1:0 Führung ein, nach 54 Minuten verwandelte er seinen zehnten von zehn Elfmetern. Auch beim Stand von 5:1 blieb der 24-Jährige in der 89. Minute hungrig, tauchte frei vor dem Havelser-Tor auf und schnappte sich mit seinem dritten Tor des Tages die Bestmarke.

Bisher hatte diese Dominik Stroh-Engel gehalten. 27 Tore erzielte dieser in der Saison 2013/14 für den SV Darmstadt 98. Besonders beeindruckend: Hinzu kommen bei Gindorf 14 Assists, wodurch er auf insgesamt 42 Scorerpunkte kommt. Ebenfalls Rekord! Zuvor waren dem Magdeburger Baris Atik einmal 40 Scorer gelungen.

Gemeinsam mit Gindorfs Sturmpartner Mika Schroers (21 Tore) stellt Alemannia damit auch das erfolgreichste Sturmduo der Drittliga-Geschichte. 49-mal waren die beiden zusammengerechnet erfolgreich. Für Aachen reichte die starke Offensive am Ende für Platz sieben.