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3. Liga: Verl präsentiert Strobl-Nachfolger

Verl präsentiert Strobl-Nachfolger

Der SC Verl hat einen Nachfolger für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Tobias Strobl gefunden. Die Ostwestfalen setzen auf dem Trainerposten auf einen unbekannten Namen.
Shala (r.) mit Sportvorstand Janjic
Shala (r.) mit Sportvorstand Janjic
© SC Verl/SC Verl
SID
Der SC Verl hat einen Nachfolger für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Tobias Strobl gefunden. Die Ostwestfalen setzen auf dem Trainerposten auf einen unbekannten Namen.

Fußball-Drittligist SC Verl hat einen Nachfolger für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Trainer Tobias Strobl gefunden. Der Deutsch-Kosovare Orest Shala steht künftig bei den Ostwestfalen an der Seitenlinie, wie der Klub mitteilte.

Über die Vertragsdauer machten die Verler keine Angaben. Der 34 Jahre alte Shala hatte in der vergangenen Saison den portugiesischen Drittligisten CD Mafra trainiert.

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„Orest ist der perfekte Kandidat für unseren Sportclub, denn er lässt den Fußball spielen, den wir tief in unserer Philosophie verankert haben“, sagte Sportvorstand Zlatko Janjic. Vor seiner Zeit in Portugal sammelte Shala erste Erfahrungen als U21-Coach und Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, vorher war er in der Jugendabteilung von Union Berlin tätig.

„Für mich ist es ein überragender Schritt, diesen besonderen Verein in der 3. Liga übernehmen zu dürfen“, sagte Shala, der in Verl einen größeren Umbruch bewältigen muss. Neben Vorgänger Strobl, der nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte künftig in der 2. Bundesliga trainieren wird, werden 16 Spieler den Klub verlassen, darunter mehrere Leistungsträger.

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