Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat bleibt am Spitzenduo dran.

Rot-Weiss Essen bleibt dem Spitzenduo in der 3. Fußball-Liga auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat siegte bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 1:0 (1:0) und fand fünf Tage nach dem Pokal-Aus gegen Bundesligist RB Leipzig (1:2) zurück in die Erfolgsspur. Der Rückstand auf Tabellenführer Viktoria Köln und den MSV Duisburg beträgt jeweils zwei Zähler.

Saarbrücken bleibt Essens hartnäckiger Verfolger

Dickson Abiama (35.) erzielte das Tor des Tages für Essen. In der Liga hat Koschinats Team drei der vergangenen vier Spiele gewonnen.

In der Spitzengruppe mischt weiter auch der 1. FC Saarbrücken dank eines 2:1 (1:1) im Südwestderby gegen Waldhof Mannheim mit. Saarbrücken ist mit vier Punkten Rückstand auf Essen Vierter.

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