Afrika-Cup: Bittersüßer Moment für Superstar

Julian Meißner 21.12.2025 • 20:00 Uhr Der Afrika-Cup beginnt mit einer Ehrung für Achraf Hakimi. Doch es gibt auch eine bittere Nachricht für den PSG-Star.

Bittersüßer Moment für Achraf Hakimi: Den mit Spannung erwarteten Auftakt des Afrika-Cup von Gastgeber Marokko (JETZT im LIVETICKER) verpasste der Superstar verletzt - durfte sich aber dennoch freuen.

Bis zuletzt war offengeblieben, ob der Außenverteidiger von Paris St. Germain nach dem üblen Foul von Bayern Münchens Luis Díaz in der Champions League im November am Sonntag gegen Außenseiter Komoren würde nicht sogar starten können.

Doch Nationaltrainer Walid Regragui war das Risiko offenbar zu hoch, er stellte Anass Salah-Eddine von der PSV Eindhoven auf die rechte Seite der „Löwen vom Atlas“.

Emotionaler Moment für Hakimi

Stuttgarts Bilal El Khannouss schaffte es derweil ebenso wenig in die Anfangsformation wie Leverkusens Eliesse Ben Seghir.

Für Hakimi wurde es aber auch so ein emotionaler Moment im mit 67.000 Zuschauern ausverkauften Moulay Abdellah Stadium von Rabat: Dem 27-Jährigen wurde vor Anpfiff unter dem Jubel der euphorischen Zuschauer die Trophäe als Afrikas Fußballer des Jahres überreicht.