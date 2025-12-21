Afrika-Cup: Bittersüßer Moment für Superstar

Bittersüßer Moment für Achraf Hakimi: Den mit Spannung erwarteten Auftakt des Afrika-Cup von Gastgeber Marokko (JETZT im LIVETICKER) verpasste der Superstar verletzt - durfte sich aber dennoch freuen.
Bittersüßer Moment für Superstar
Bis zuletzt war offengeblieben, ob der Außenverteidiger von Paris St. Germain nach dem üblen Foul von Bayern Münchens Luis Díaz in der Champions League im November am Sonntag gegen Außenseiter Komoren würde nicht sogar starten können.
Doch Nationaltrainer Walid Regragui war das Risiko offenbar zu hoch, er stellte Anass Salah-Eddine von der PSV Eindhoven auf die rechte Seite der „Löwen vom Atlas“.
Emotionaler Moment für Hakimi
Stuttgarts Bilal El Khannouss schaffte es derweil ebenso wenig in die Anfangsformation wie Leverkusens Eliesse Ben Seghir.
Für Hakimi wurde es aber auch so ein emotionaler Moment im mit 67.000 Zuschauern ausverkauften Moulay Abdellah Stadium von Rabat: Dem 27-Jährigen wurde vor Anpfiff unter dem Jubel der euphorischen Zuschauer die Trophäe als Afrikas Fußballer des Jahres überreicht.
Neben den Komoren trifft Marokko auf der Jagd nach dem zweiten Kontinentaltitel nach 1976 in Gruppe A des Turniers zunächst noch auf Mali und Sambia.
