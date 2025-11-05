Bayern-Star Díaz wendet sich an "Opfer" Hakimi

SID 05.11.2025 • 13:17 Uhr Der Münchner blickt auf Instagram auf seinen kuriosen Abend mit Doppelpack und Roter Karte zurück.

Rotsünder Luis Díaz von Bayern München hat seinem „Opfer“ Achraf Hakimi beste Genesungsgrüße gesandt. „Ich wünsche Hakimi eine schnelle Rückkehr auf den Platz“, schrieb der Kolumbianer bei Instagram.

Doppel-Torschütze Díaz hatte den Marokkaner im Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Dienstag (2:1) grob gefoult und war dafür vom Platz geflogen (45.+7).

Hakimi war nach dem harten Einsteigen des Kolumbianers unter Tränen vom Platz gegangen.

Eine Diagnose über eine mögliche Verletzung steht noch aus.

Bayern Star Díaz: „Ich war traurig“

„Es war ein Abend voller Emotionen“, schrieb Díaz: „Der Fußball erinnert uns immer wieder daran, dass in 90 Minuten alles passieren kann - im Guten wie im Schlechten. Ich war traurig, dass ich das Spiel nicht mit meinen Teamkollegen zu Ende bringen konnte, aber stolz auf ihren unglaublichen Einsatz.“