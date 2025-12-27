Afrika-Cup: Nigeria zittert sich ins Achtelfinale

SPORT1 27.12.2025 • 23:07 Uhr Nigeria löst beim Afrika-Cup vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase. Gegen Tunesien verspielen Victor Osimhen und Co. aber fast eine klare Führung.

Angeführt von Torjäger Victor Osimhen hat Mitfavorit Nigeria vorzeitig das Achtelfinale des Afrika-Cups erreicht. Doch trotz klarer Führung wurde der Erfolg zu einer Zitterpartie.

Die „Super Eagles“ setzten sich am Samstagabend mit 3:2 (1:0) gegen Tunesien durch und feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Mit sechs Punkten kann der dreimalige Titelträger für die K.o.-Runde planen.

Afrika-Cup: Nigeria gibt fast eine Drei-Tore-Führung aus der Hand

Osimhen (44.) von Galatasaray Istanbul, Wilfred Ndidi (50.) und Ademola Lookman (67.) trafen im marokkanischen Fes zum Sieg für Nigeria.

Montassar Talbi (74.) und Ali Abdi (87./Handelfmeter) machten es für Tunesien noch einmal spannend. In der Nachspielzeit verpasste Ferjani Sassi (90.+4) per Kopf den Ausgleich.

Zuvor hatten sich die Außenseiter Uganda und Tansania in Gruppe C 1:1 (0:0) getrennt.

Außenseiter Uganda vergibt Siegchance in der Nachspielzeit

Uche Ikpeazu (80.) egalisierte für Uganda, nachdem Simon Msuva (59.) Tansania per Elfmeter in Führung gebracht hatte. In der Nachspielzeit hatte Allan Okello per Strafstoß die große Chance auf den Lucky Punch für Uganda, doch er schoss drüber.

Beide Teams haben mit jeweils einem Zähler noch Chancen auf das Weiterkommen, Tunesien hat drei Punkte auf dem Konto.

Senegals Nationalmannschaft muss derweil noch auf den Achtelfinaleinzug warten. Der WM-Teilnehmer kam gegen die DR Kongo in der Hafenstadt Tanger trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus - hat mit vier Zählern auf dem Konto das Weiterkommen aber so gut wie sicher.

-----