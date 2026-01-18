Afrika-Cup: Dieser Fehlschuss geht um die Welt

Julius Schamburg , Christopher Mallmann 18.01.2026 • 23:28 Uhr Brahim Díaz scheitert im Afrika-Cup-Finale vom Elfmeterpunkt. Zuvor ereignen sich wilde Szenen.

Dieser Fehlschuss geht um die Welt: Ein völlig missglückter Panenka-Elfmeter von Real-Star Brahim Díaz im Finale des Afrika Cups wirft Fragen auf.

Marokko hatte tief in der Nachspielzeit einen äußerst fragwürdigen Elfmeter zugesprochen bekommen. Ausgerechnet Díaz war der angeblich gefoulte Spieler - Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala zeigte nach VAR-Eingriff und Chaos vor dem Monitor am Spielfeldrand schließlich auf den Punkt.

Afrika-Cup: Wilde Szenen - Drama um Díaz

Die Ereignisse überschlugen sich, die Senegalesen protestierten wütend und erst nach über 15 Minuten Unterbrechung konnte Díaz den Elfmeter endlich ausführen.

Doch Díaz, der einige Minuten vor der Ausführung mit dem Senegalesen Pape Gueye und später mit Idrissa Gueye gesprochen hatte, scheiterte kläglich.

Sein schwach geschossener Strafstoß in Panenka-Manier segelte auf die Mitte des Tores zu und Senegal-Torwart Édouard Mendy hatte überhaupt keine Probleme, den Ball zu fangen.

Díaz schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen, während sein Trainer Walid Regragui wütend auf ihn einredete.

Dieser Elfmeter wirft Fragen auf

Brisant: Erst hatte es so ausgesehen, als würde Youssef En-Nesyri den Elfmeter schießen. Nach kurzem Austausch mit Díaz händigte En-Nesyri den Ball freiwillig an Díaz aus und der Gefoulte trat selbst an.

Zuvor hatte Keeper Mendy einige Worte an Díaz gerichtet. Der Star von Real Madrid ging darauf jedoch nicht ein.

„Der Elfmeter von Brahim Díaz – hat er ihn absichtlich verschossen? Er wollte ein Tor schießen. Ich habe ihn gehalten, das ist alles. Ende der Geschichte", sagte Mendy nach dem Spiel.

In der Verlängerung war der emotionale und völlig aufgelöste Díaz schließlich ausgewechselt worden. Er wurde durch Ilias Akhomach ersetzt (98.).