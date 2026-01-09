Afrika-Cup: Real-Star lässt Marokko weiter träumen

SID 09.01.2026 • 22:00 Uhr Brahim Díaz hält beim Afrika-Cup die Titelhoffnungen des Gastgebers am Leben.

Gastgeber Marokko ist beim Afrika-Cup ins Halbfinale gestürmt und darf damit weiter vom Titel im eigenen Land träumen.

Angeführt von Real-Madrid-Profi Brahim Díaz, der auch im fünften Turnierspiel erfolgreich war, setzte sich das Überraschungsteam der WM 2022 in Katar mit 2:0 (1:0) gegen Kamerun durch. Auf die Marokkaner wartet im Halbfinale der Sieger der Partie zwischen Nigeria und Algerien.

Afrika-Cup: Bayern-Star Jackson mit Senegal im Halbfinale

Zuvor hatte der Senegal sein Ticket für die nächste Runde gelöst - begünstigt durch einen Torwartfehler und einen Platzverweis beim Gegner Mali.

Das Team um Bayern-Profi Nicolas Jackson gewann mit 1:0 (1:0) und bekommt es nun mit Ägypten oder Titelverteidiger Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) zu tun. Die abschließenden Viertelfinalspiele finden am Samstag statt.

Díaz ebnet Marokko den Weg ins Halbfinale

Marokko, das zuletzt 2004 im Halbfinale war und 1976 den Titel geholt hatte, konnte sich einmal mehr auf Díaz verlassen. Der 26-Jährige traf nach einer Ecke per Oberschenkel.

Abde Ezzalzouli (61.) hätte fast das 2:0 nachgelegt, kurz darauf verhinderte Kameruns Nouhou Tolo (62.) artistisch einen Gegentreffer. Ismael Saibari (74.) erhöhte für die Marokkaner.