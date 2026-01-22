Final-Skandal beim Afrika-Cup: Fans landen vor Gericht

SID 22.01.2026 • 19:24 Uhr Das Finale am Sonntag wurde auch von Tumulten auf den Rängen begleitet. 18 Senegalesen müssen sich nun in Rabat verantworten.

Aufgrund von Ausschreitungen beim chaotischen Finale des Afrika-Cups müssen sich 18 senegalesische Fußballfans seit Donnerstag vor einem Gericht in Marokko verantworten. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, sei die Verhandlung zum Prozessauftakt auf den 29. Januar vertagt worden, um den Parteien genügend Zeit zur Vorbereitung zu gewähren.

Laut AFP befinden sich die Angeklagten nach dem von Randalen begleiteten Endspiel in Rabat am vergangenen Sonntag in Untersuchungshaft. Zudem sei ein französischer Staatsbürger algerischer Herkunft festgenommen worden.