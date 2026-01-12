Mutmaßlicher Betrüger beim Afrika-Cup festgenommen

SID 12.01.2026 • 17:08 Uhr Er versprach Mali den Sieg beim Afrika-Cup und sammelte Geld. Nun muss sich der Mann wegen Betrugs verantworten.

Ein Mann, der sich als spiritueller Führer ausgegeben und den Sieg von Malis Nationalmannschaft beim Afrika-Cup versprochen hatte, ist wegen mutmaßlichen Betrugs festgenommen worden.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf lokale Quellen in der Hauptstadt Bamako. Der Mann soll mehr als 22 Millionen CFA-Francs (rund 33.500 Euro) in Form von Spenden gesammelt haben, im Gegenzug versprach er einen Triumph Malis.

Afrika-Cup: Mali im Viertelfinale ausgeschieden

Das Team um den Bochumer Ibrahima Sissoko schied im Viertelfinale am Freitag gegen den Senegal aus (0:1). Nach der Niederlage zog eine wütende Menge zu dem Haus des Mannes, der sich in den Sozialen Medien als „Marabout“ bezeichnete, bevor die Polizei einschritt.

Am Samstag wurde der Mann festgenommen und in die Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eingeliefert, berichteten zwei Mitarbeiter.

„Scharlatanerie ist in Mali gesetzlich strafbar“, sagte ein Verantwortlicher der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität auf AFP-Anfrage.