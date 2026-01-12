Newsticker
Mutmaßlicher Betrüger beim Afrika-Cup festgenommen

Fan beim Afrika-Cup festgenommen

Die 35. Ausgabe des Afrika-Cups findet zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 in Marokko statt.
SID
Er versprach Mali den Sieg beim Afrika-Cup und sammelte Geld. Nun muss sich der Mann wegen Betrugs verantworten.

Ein Mann, der sich als spiritueller Führer ausgegeben und den Sieg von Malis Nationalmannschaft beim Afrika-Cup versprochen hatte, ist wegen mutmaßlichen Betrugs festgenommen worden.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf lokale Quellen in der Hauptstadt Bamako. Der Mann soll mehr als 22 Millionen CFA-Francs (rund 33.500 Euro) in Form von Spenden gesammelt haben, im Gegenzug versprach er einen Triumph Malis.

Afrika-Cup: Mali im Viertelfinale ausgeschieden

Das Team um den Bochumer Ibrahima Sissoko schied im Viertelfinale am Freitag gegen den Senegal aus (0:1). Nach der Niederlage zog eine wütende Menge zu dem Haus des Mannes, der sich in den Sozialen Medien als „Marabout“ bezeichnete, bevor die Polizei einschritt.

Am Samstag wurde der Mann festgenommen und in die Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eingeliefert, berichteten zwei Mitarbeiter.

„Scharlatanerie ist in Mali gesetzlich strafbar“, sagte ein Verantwortlicher der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität auf AFP-Anfrage.

Den selbsternannten Wahrsager zu verhaften, solange die Nationalmannschaft noch im Wettbewerb war, wäre „in der Begeisterung des Afrika-Cups“ schwierig gewesen, fügte er hinzu.

