Afrika-Cup: Haftstrafen für senegalesische Fans

SID 19.02.2026 • 20:37 Uhr Ein marokkanisches Gericht hat senegalesische Fußballfans zu Haftstrafen verurteilt. Die Anhänger befanden sich seit den Ausschreitungen beim chaotischen Finale am 18. Januar in Untersuchungshaft.

Rund einen Monat nach dem chaotischen Finale des Afrika-Cups sind 18 senegalesische Fußballfans von einem marokkanischen Gericht zu Haftstrafen verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurden Strafen zwischen drei und zwölf Monaten ausgesprochen. Die marokkanischen Behörden hatten die senegalesischen Anhänger des Hooliganismus beschuldigt, nachdem es beim Finale am 18. Januar zu Ausschreitungen gekommen war.

Beim Triumph des Senegal (1:0 nach Verlängerung) hatten Fans in einer chaotischen Schlussphase der regulären Spielzeit versucht, den Platz zu stürmen. Der Tatvorwurf beinhaltete darüber hinaus Gewalt gegen Ordnungskräfte, die Beschädigung der Stadioneinrichtung und das Werfen von Gegenständen. Die marokkanische Staatsanwaltschaft hatte für die Fans jeweils bis zu zwei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert.