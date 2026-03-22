Senegal-Star will Medaillen übergeben

SID 22.03.2026 • 13:48 Uhr Idrissa Gueye denkt darüber nach, seine Medaille an Marokko zu übergeben. Seine Mannschaft betrachtet der senegalesische Nationalspieler jedoch weiterhin als rechtmäßigen Afrikameister.

Der senegalesische Nationalspieler Idrissa Gueye hat angeboten, die Medaillen für den Sieg beim Afrika-Cup an Marokko „zu übergeben“, sollten dadurch „Spannungen entschärft“ werden.

„Ich verpflichte mich persönlich, die Medaillen zusammenzutragen“, erklärte der Profi des FC Everton am Samstag nach dem 3:0-Erfolg in der Premier League gegen den FC Chelsea – wenngleich er seine Mannschaft weiterhin als rechtmäßigen Sieger der Afrikameisterschaft betrachtet.

Senegal-Star Gueye: „Wir sind Afrikameister“

„Das ist einfach lächerlich. Ein Fußballspiel gewinnt man auf dem Platz, das haben wir in Marokko getan“, sagte Gueye, der im Finale den gesperrten Kapitän Kalidou Coulibaly vertreten hatte: „Wir verdienen es, Afrikameister zu sein, wir sind Afrikameister. Titel gewinnt man auf dem Platz, nicht in Büros“, fügte der 128-malige Nationalspieler im Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+ an.

Mit Blick auf den angekündigten Einspruch des senegalesischen Fußballverbands erklärte er: „Wenn es nach mir ginge, hätte ich dem Verband geraten, keine Berufung einzulegen.“

Der afrikanische Fußballverband CAF hatte Senegal am Dienstag den Kontinental-Titel aberkannt und das Spiel mit 3:0 für Marokko gewertet. Noch in der Nacht zu Mittwoch kündigte der senegalesische Verband an, Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne einzulegen.

Während des Endspiels am 18. Januar war Gueyes Mannschaft nach einer Elfmeterentscheidung für Marokko in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit zunächst vom Platz gegangen.