Hammer um Afrika-Cup-Finale! Senegals Titel aberkannt

SID 17.03.2026 • 23:17 Uhr Dem Senegal wird der Titel beim Afrika-Cup aberkannt. Stattdessen darf nun der Finalgegner jubeln. Beim Endspiel kam es zu chaotischen Szenen.

Der afrikanische Fußballverband hat das von Tumulten überschattete Finale des Afrika-Cups 2025 neu gewertet und Senegal den Titel nachträglich aberkannt.

Das Berufungsgremium der CAF erklärte die Partie rund zwei Monate nach deren Austragung gemäß Artikel 84 des Regelwerks als verloren, das Ergebnis wurde mit 3:0 zugunsten von Gastgeber Marokko gewertet. Das teilte der Verband am Dienstag mit.

Afrika Cup: Endspiel völlig eskaliert

Hintergrund der Entscheidung ist das chaotische Endspiel Mitte Januar in Rabat, das kurz vor dem Abbruch gestanden hatte. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen, erst nach längerer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

Brahim Diaz vergab den Strafstoß, in der Verlängerung traf Pape Gueye (94.) zum 1:0-Endstand für Senegal. Der CAF wertete das Verhalten der senegalesischen Spieler vor dem Diaz-Strafstoß nun als Verstoß gegen die Artikel 82 und 84 und gab dem Einspruch des marokkanischen Verbandes statt.

„Die CAF-Berufungskommission hat entschieden, dass gemäß Artikel 84 des Reglements des CAF-Afrika-Cups (AFCON) das Finale des TotalEnergies CAF-Afrika-Cups (AFCON) Marokko 2025 (“das Spiel") für die senegalesische Nationalmannschaft als verloren gilt und das Ergebnis des Spiels mit 3:0 zugunsten der Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) gewertet wird", hieß es in der CAF-Mitteilung wörtlich.

Sicherheitskräfte verhinderten Platzsturm

Der marokkanische Verband teilte mit: „Mit dieser Maßnahme sollte keineswegs die sportliche Leistung der an diesem Wettbewerb teilnehmenden Mannschaften infrage gestellt werden, sondern lediglich die Anwendung der Wettbewerbsbestimmungen gefordert werden.“

Ein Abbruch hatte auch gedroht, weil auf den Tribünen in Rabat Chaos ausgebrochen war. Senegals Fans wollten auf den Platz stürmen, Sicherheitskräfte verhinderten dies.

Der marokkanische Verband hatte bereits kurz nach dem Spiel rechtliche Schritte bei CAF und FIFA angekündigt. „Diese Situation hatte erhebliche Auswirkungen auf den normalen Spielverlauf und die Leistung der Spieler“, erklärte der Verband damals und zielte bereits auf das zwischenzeitliche Verlassen des Spielfelds ab. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte von „inakzeptablen“ und „hässlichen“ Szenen gesprochen, die „verurteilt“ werden müssen und sich „niemals wiederholen“ dürfen.

Infantino: „Inakzeptable und hässliche“ Szenen

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte von „inakzeptablen“ und „hässlichen“ Szenen gesprochen, die „verurteilt“ werden müssen und sich „niemals wiederholen“ dürfen.