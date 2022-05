Fredi Bobic: Relegation statt Europa-League-Triumph - Die zwei Welten des Fredi Bobic

Am heutigen Donnerstag geht es für Bobic‘ neuen Klub in Berlin (und am Sonntag im Rückspiel in Hamburg) darum, den Abstieg in die 2. Liga zu verhindern. Abstiegs-Relegation statt Europapokal-Wahnsinn - das ist für den früheren Erfolgsmanager der Eintracht die bittere Realität. (BERICHT: Das sagt Maik Franz über die Saison der Hertha)