Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League nach 6:5-Erfolg gegen die Glasgow Rangers

„Unglaublich! 13 Spiele in Europa und wir haben keins verloren“, so der österreichische Coach nach dem Frankfurter Wunder. „Das letzte Spiel der Saison war unglaublich intensiv. Jeder hat alles nochmal rausgepresst. Wir sind zurückgekommen, der Freistoß in der letzten Minute war ein Wechselbad der Gefühle. Großes Kompliment an alle. Auch an die Fans, sie haben uns immer unterstützt. Nur mit diesem Spirit war das möglich.“