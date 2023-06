VfB Stuttgart: Mavropanos erzielt zweitschnellstes Tor der Relegations-Geschichte

45 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball erstmals im HSV-Netz. Nach einem Eckball schraubte sich Konstantinos Mavropanos aus zehn Metern in die Luft und köpfte unbedrängt zur Führung ein.

Der griechische Abwehrspieler erzielte somit das zweitschnellste Tor in der Relegations-Geschichte.

Stuttgart bastelt an der Zukunft

Das Relegations-Rückspiel endete 2:2, so dass Düsseldorf nach einem 2:1-Sieg in der ersten Partie in die Bundesliga aufstieg.