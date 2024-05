Bochum droht der Abstieg in die Zweitklassigkeit - Düsseldorf vor Aufstieg in die Bundesliga

Dem VfL Bochum droht der Abstieg in der 2. Bundesliga! Der Revierklub verlor am Donnerstagabend das Hinspiel in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:3 (0:1).

Die mutig aufspielende Fortuna steht indes für die kommende Spielzeit bereits mit einem Bein in der Bundesliga. Die Mannschaft von Daniel Thioune zeigte eine engagierte Leistung und stellte insbesondere die Bochumer Defensive immer wieder vor Probleme. Die Entscheidung fällt am Montag in Düsseldorf (ab 20.30 Uhr im Liveticker).

„Wir stehen nicht mit einem Bein in der Bundesliga, sondern es ist Halbzeit. Ich glaube, dass genau wir wissen, wie es ist, einen Rückstand zu drehen. Das haben wir in der Saison auch schon häufig gemacht. Es war ein gutes Hinspielergebnis, keine Frage. Aber, am Montag müssen wir der gleichen Intensität und Leidenschaft reingehen“, sagte Marcel Sobottka bei SAT1.

Bochum hat sich aber noch nicht aufgegeben. „Heute hast du so eine Schelle bekommen, dass du am Montag alles oder nichts spielen kannst“, sagte Keven Schlotterbeck bei Sky. „Entweder fährst du mit 0:6 nach Hause oder du versuchst, das Ding irgendwie zu drehen.“ Kapitän Kevin Stöger redete ebenfalls Klartext: „Wir haben als Team heute verkackt.“

Luthe patzt - Fortuna eiskalt

Bochum erwischte einen denkbar schlechten Start. Die Gäste aus Düsseldorf gingen nach einem Slapstick-Eigentor früh in Führung (13.). Eine direkt ausgeführte Ecke von Christos Tzolis knallte an den Pfosten und der Ball von dort an das Knie von Unglücksrabe Philipp Hofmann. Andreas Luthe kam einen Tick zu spät und konnte nicht mehr verhindern, dass der Ball über die Linie kullerte. Der Ex-Bochumer Marcel Maltritz sprach bei Sky von einem „wahnsinnigen Kack-Gegentor“.

Nach Wiederanpfiff waren weiter die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Felix Klaus erhöhte nach einem Sahnepass des überragenden Tzolis auf 2:0 (64.). Yannik Engelhardt baute nach einem Patzer von Luthe die Führung auf 3:0 (72.) aus. Luthe ersetzte im Tor der Bochumer den für die Relegationsspiele suspendierten Manuel Riemann.

Leon Goretzka unterstützt den VfL Bochum im Relegationsspiel gegen Fortuna Düsseldorf

Vor den Augen von Bayern-Profi Leon Goretzka, der im VfL-Trikot auf der Tribüne saß, lieferten sich beide Teams ein körperbetontes Spiel - in dem die Fortuna die Gastgeber früh schockte. Eine Ecke von Zweitliga-Torschützenkönig Tzolis ging an den Pfosten, der Ball prallte an Hofmanns Oberschenkel und dann ins eigene Tor. Es war bereits das fünfte Eigentor der Bochumer in dieser Saison.

VfL-Fans verlassen vorzeitig das Stadion

Der VfL war bemüht, fand offensiv nach guten Kombinationen aber selten Abnehmer für Flanken in den Strafraum. Düsseldorf agierte körperlich stark, agierte zunächst aber zu unpräzise. Ein Freistoß von Bochums Ersatzkapitän Kevin Stöger (21.) ging knapp drüber.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste bei ihren Vorstößen zielstrebiger, einen Schuss von Klaus lenkte Luthe gerade noch am Tor vorbei (50.). Die Bochumer verzweifelten bei ihren Angriffen immer wieder am Düsseldorfer Abwehrbollwerk. Auf der anderen Seite vollendete Klaus einen starken Gegenangriff der Fortuna nach glänzender Vorlage von Tzolis zum 2:0.

Dann lief die Fortuna richtig heiß. Einen Tzolis-Freistoß ließ Riemann-Vertreter Luthe nach vorne abprallen, Engelhardt war zur Stelle und schob zur Entscheidung ein. Klaus legte anschließend beinahe den nächsten Fortuna-Treffer nach, traf aber nur die Latte (82.). Einige VfL-Fans verließen vorzeitig das Stadion.

