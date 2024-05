Relegation heute live: Bochum gegen Düsseldorf im TV und Stream

Hält der VfL Bochum die Klasse oder steigt Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga auf? Am Donnerstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) steigt das Relegations-Hinspiel, Bochum empfängt den Zweitligisten aus Düsseldorf.

So können Sie das Relegations-Hinspiel Bochum - Düsseldorf heute LIVE im TV und Stream verfolgen:

Allerdings wird die Partie im Vorfeld aufseiten des VfL von Störgeräuschen überlagert. Dass Bochum in der Relegation auf Stammtorhüter Manuel Riemann aufgrund von unüberbrückbaren unterschiedlichen Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen verzichten will, hatte für Aufsehen gesorgt.

„Ich bin nicht erfreut darüber, jetzt diese Situation zu haben. Aber damit müssen wir umgehen, es geht jetzt nur um den VfL“, sagte Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian. „Der sportliche Wert von Manu ist unbestritten, natürlich hätten wir das alles am liebsten anders gehabt.“

Die voraussichtlichen Aufstellungen Bochum - Düsseldorf:

Während Bochum am letzten Spieltag durch ein 1:4 bei Werder Bremen noch auf Rang 16 abgerutscht war, geht Fortuna nach dem 3:2-Sieg zum Saisonabschluss gegen den 1. FC Magdeburg mit Rückenwind in die beiden Partien. Das Rückspiel findet am Montag statt (ebenfalls 20.30 Uhr).