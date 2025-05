Fußball-Deutschland macht sich lustig

Die SV Elversberg hofft auf den Durchmarsch aus der vierten Liga in die Bundesliga und trifft in einem kuriosen Relegationsduell auf Heidenheim. Fußball-Deutschland reagiert vornehmlich mit Spott, wenngleich die sportliche Entwicklung der beiden Klubs im letzten Jahrzehnt Applaus verdient.

Wenn am Donnerstagabend (20.30 im LIVETICKER) das Hinspiel der Relegation zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg ausgetragen wird, steigt ein Duell zwischen zwei Fußballzwergen. Aus sportlicher Sicht ist es ein völlig normales Fußballspiel zweier Mannschaften, die um Zugehörigkeit im deutschen Oberhaus kämpfen. Doch an der mangelnden Größe der Klubs stören sich viele.

Die kleinsten Stadion ihrer Ligen

Während die Voith-Arena in Heidenheim Platz für 15.000 Fans bietet, passen ins Elversberger Waldstadion an der Kaiserlinde nur 10.000 Zuschauer: Platz 18 der Bundesliga vs. Platz 18 der 2. Bundesliga. Als beide Klubs in der Saison 2013/14 - damals in der 3. Liga - das letzte Mal aufeinandertrafen, fand die Partie noch vor gerade einmal 1866 Menschen statt. Das wird sich bei den Relegationsduellen nicht wiederholen, weil sich beide Vereine durch sportlich hervorragende Arbeit emporkämpften.