Traum von Brasilien! Relegations-Held mit besonderer Geschichte

Leo Scienza hält den 1. FC Heidenheim mit seinem Last-Minute-Tor in der Bundesliga. Dabei ging der Neuzugang in dieser Saison bei Frank Schmidt „durch ein Stahlbad“. Das passt zu Scienzas bisheriger Karriere.

Matchwinner Scienza „mit Krampf gesprintet“

„Am Ende ist es wirklich scheißegal“

Schmidt: Scienza „musste durch ein Stahlbad gehen“

Für den Offensivspieler war es das erste Jahr im deutschen Oberhaus. „Er hat auch bei mir kein einfaches Jahr gehabt. Er musste ein bisschen durch ein Stahlbad gehen“, gestand auch Schmidt. „Das ist wie in der Ehe, da rumpelt es halt manchmal. Am Ende muss man zusammenstehen.“

In der Vorsaison hatte Scienza den SSV Ulm mit zwölf Toren und 15 Assists aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga geführt. Doch der Schritt in die erste Liga war ein großer für den 1,75 Meter großen Techniker.

Scienza: „Habe es mir anders gewünscht“

Zu Saisonbeginn kam er noch häufiger zum Zug, in der Rückrunde ließ Schmidt ihn aber vermehrt auf der Bank. In 25 Ligaeinsätzen steuerte Scienza je drei Tore und Assists bei.

In Schweden beim Klub-Boss im Keller gewohnt

Der Wechsel zum FC Schalke 04 im Sommer 2020 habe „sein Leben verändert“, auch wenn er in seinen zwei Jahren dort nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Beim 1. FC Magdeburg kickte er anschließend zeitweise auch nur in der Reserve in der Verbandsliga. Erst in Ulm nahm seine Karriere so richtig Fahrt auf.