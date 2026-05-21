Arnold am Boden zerstört: "Eine Katastrophe für mich selber"

Conrad Fröhlich 21.05.2026 • 20:56 Uhr Maximilian Arnold verpasst die Relegationsspiele gegen Paderborn. Der Kapitän der Wolfsburger ist am Boden zerstört.

Der VfL Wolfsburg kann in der Relegation (SPORT1-Liveticker) gegen den SC Paderborn nicht auf Führungsspieler Maximilian Arnold zurückgreifen.

Arnold verpasst wegen einer hartnäckigen Leistenverletzung den Saisonendspurt. „Es ist sehr bescheiden. Es ist eigentlich eine Katastrophe für mich selber“, sagte der 31-Jährige vor Anpfiff bei SAT.1.

Arnold: „Bin froh, wenn es vorbei ist“

„Aber ich bin es irgendwie auch leid mittlerweile, immer wieder darüber zu sprechen“, fuhr Arnold fort. Viel eher freut sich das Wolfsburger Urgestein, das für den VfL 475-mal auf dem Rasen stand, wenn die dramatische Saison der Niedersachsen endlich endet.