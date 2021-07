Borussia Dortmund: Kamara unterschreibt, neue Tradition beim BVB

So oder so: Der Innenverteidiger schlug ein und erspielte sich schnell einen Stammplatz in der Innenverteidigung. blieb allerdings nur ein Jahr, ging dann für 32 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Obwohl Diallo, der mittlerweile für die Nationalmannschaft des Senegal aufläuft, nicht direkt aus Frankreich kam, passte auch diese Verpflichtung ins Bild - nur dass der BVB in diesem Fall eine Station später zugriff, um danach dennoch ein gutes Geschäft zu machen.