BVB-Boss Watzke spricht über Hummels und Transfers

Zusammen mit Hummels nahm auch Nationalspieler Emre Can am Mittwoch das Training wieder auf. Der Schweizer EM-Teilnehmer Manuel Akanji wird am Donnerstag zurückerwartet. Aktuell herrscht in der Defensive des BVB akute Personalnot. Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly werden nach schweren Verletzungen erst im Spätsommer im Mannschaftstraining erwartet.