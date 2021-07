DFL-Mitgliederversammlung: Keine Beschlüsse bei 50+1

Ab dem 3. Spieltag dürfen in der 1. und 2. Liga 2021/22 zunächst fünf Prozent der Tickets an Anhänger der Auswärtsmannschaft vergeben werden, bei einem kompletten Wegfall der Beschränkungen kehre man automatisch zum eigentlich vorgesehenen Kontingent von zehn Prozent zurück, so die DFL. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren Gästefans ausgeschlossen.