FC Bayern: Julian Nagelsmann über Transfers, Jugendarbeit, Upamecano, Omar Richards

Gänzlich ausschließen wollen die Münchner weitere Transfers trotzdem nicht. „Wir lassen immer die Augen offen, arbeiten viel und schauen, was passiert. Wir wissen natürlich auch nicht, was am Transfermarkt passiert“, urteilte Salihamidzic. „Wir sehen, dass es den Fußball richtig getroffen hat, nicht nur uns, sondern viele Vereine. Die Vereine, die Investoren haben, hat es vielleicht ein bisschen weniger getroffen“, erklärte der FCB-Sportvorstand.