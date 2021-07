FC Bayern: Salihamidzic gibt im Transfer-Kampf mit Topklubs auf

Statt teurer Neuzugänge will der Rekordmeister den Nachwuchs noch stärker an die Profis heranführen, als es unter Hansi Flick der Fall war. "Der Campus wird für uns in der Zukunft ein wichtiger Faktor sein", erklärte Kahn und richtete auch eine Forderung an Nagelsmann: "Julian ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, der auch junge Spieler entwickelt. Wir wollen auch, dass er Spieler nach vorne bringt, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten."