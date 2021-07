FC Bayern: Salihamidžić und späte FCB-Transfers mit Choupo-Moting

Denn: Auch in der jüngeren Vergangenheit hatten die Bayern um ihren Sportvorstand vor Toreschluss an der Wechselbörse den Eindruck erweckt, die Füße still zu halten. Um am Ende doch noch Neuverpflichtungen aus dem Hut zu zaubern – mit durchwachsenem Erfolg. SPORT1 gibt einen Überblick, welche Last-Minute-Transfers von Salihamidzic einschlugen und welche zum Fehlgriff wurden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)