1. FC Köln plant mit 16.500 Fans - Geimpfte und Genesene bevorzugt

Wie andere Fußballklubs hilft indes auch der FC dabei, Impfangebote an den Fan zu bringen. Am Mittwoch hatten sich am Rande des öffentlichen Trainings 87 Personen in einem Impfmobil die Dosis verabreichen lassen, im Rahmen des Spiels gegen Hertha soll es eine ähnliche Aktion geben.