Borussia Dortmund: BVB-Star Axel Witsel begeistert Trainer Marco Rose

Als der neue Trainer von Borussia Dortmund angesichts der prominenten defensiven Ausfälle wie Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Thomas Meunier an seiner hinteren Besetzung tüftelte, kam Marco Rose plötzlich ein Champions-League-Auftritt am 24. November vergangenen Jahres in den Sinn - und damit also die Personalie Axel Witsel.