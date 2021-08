Borussia Dortmund & Erling Haaland: BVB-Star mit letzter Bundesliga-Saison?

Dann wird eine Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag aktiv, die bei 75 Millionen Euro liegt. Eine Summe, die mehrere Klubs für den Torjäger bereitwillig zahlen dürften. Daher fühlt es sich schon nach dem ersten Spieltag ein wenig so an, als befinde sich einer, der zum Mega-Star reift, auf einer Art Abschiedstournee in Deutschland.