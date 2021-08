Borussia Dortmund: Ist Marco Rose der neue Jürgen Klopp?

Die Sehnsucht beim BVB nach großen Titeln ist immens, in der vergangenen Saison gestillt dank des fünften Pokalsiegs der Vereinsgeschichte unter Edin Terzic, der den BVB nach dem Kapitel Lucien Favre wieder in die Spur brachte und dank eines überragenden Schlussspurts noch in die Champions League führte. (Tabelle der Bundesliga)