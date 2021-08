Bundesliga: Fabio Blanco hofft auf Karrieresprung bei Eintracht Frankfurt

Der in Andalusien geborene Offensivmann fühlt sich in der neuen Umgebung dennoch gut aufgehoben in der Mannschaft, auch wenn er aktuell etwas schwierigere Tage durchläuft. Während der Trainingsspiele ließ ihn Trainer Oliver Glasner draußen, Blanco übte am Nebenplatz individuell mit den Co- und Athletiktrainern.