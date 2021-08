Bundesliga: Spaltet Kostic Eintracht Frankfurt nach Streik?

Doch ist das wirklich so einfach? SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat da seine Zweifel, sagte im STAHLWERK Doppelpass: “Wenn ein Spieler so etwas macht, was ich persönlich nicht toleriere, dann solltest du die Tür aufmachen. Was willst du mit so einem Spieler noch?” Der Ex-Profi bedauert diese Entwicklung: “Kostic hat mich begeistert, er war mitverantwortlich für den Erfolg.”