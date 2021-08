FC Bayern: Hasan Salihamidzic über Lionel Messi, Erling Haaland und Transfers beim FCB

“In England haben sie den Vorteil, dass sie diesen Fernsehvertrag haben. Hinzu kommen die Investoren, die von oben das Geld reinpumpen. Das ist für uns ein Riesen-Nachteil”, stellte der Bayern-Boss klar: “Wir sprechen jeden Tag über das Financial Fair Play. Da dauern die Verhandlungen in der ECA. Die Frage ist: Wie hart greift die UEFA durch? Kann man Vereine ausschließen? Was aktuell passiert, hat mit Financial Fair Play nichts zu tun.”