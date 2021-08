FC Bayern: Julian Nagelsmann machen Transfers Sorgen

Es gebe diverse Gründe, “die in Deutschland anders sind und es extrem kompliziert machen. Wir haben einen guten TV-Vertrag, aber da kommen steuerliche Themen und Investoren-Themen dazu. In England macht es das den Klubs zum Beispiel leichter, mehr Geld auszugeben”, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Münchner Saisonstart in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München, Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).