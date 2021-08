FC Bayern: Kahn und Salihamidzic über Kimmich-Verlängerung

“Es war für mich interessant und wichtig, dass ich die Verantwortung über meine Entscheidung trage. Ich hatte bei der letzten Vertragsverhandlung kein gutes Gefühl, was gar nicht am Verein lag. Da habe ich beschlossen, dass ich es in Zukunft selbst machen will. Ich will selbst wissen, was in den Gesprächen passiert und will keine Versprechungen bekommen, die gar nicht festgelegt wurden. ich wollte mit einem guten Gefühl unterschreiben und das war zu 100 Prozent der Fall.”