Bundesliga: FC Bayern, Joshua Kimmich unterschreibt bis 2025

Der 26-Jährige unterzeichnete einen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister, der bis 2025 gültig ist. Diesen kündigte der Klub am Montagmorgen per Pressemitteilung und Video auf Twitter an. “Mit dieser Vertragsverlängerung sendet der FC Bayern ein deutliches Zeichen nach innen wie nach außen”, glaubt Sportvorstand Hasan Salihamidzic.